Erzurum Hastane Bahçesinde Tartışma Bitti

TARTIŞMA HAZİN BİR SONUCA ULAŞTI

Erzurum’da hastane bahçesinde meydana gelen acı olayda, gece saatlerinde araç içinde tartışmaya başlayan 21 yaşındaki Ali Osman B. ile 24 yaşındaki Hatice B.’nin durumu içler acısı bir hale geldi. Düğün hazırlığı yapan Ali Osman B., resmi nikahlı eşini boğduktan sonra, Hatice B.’nin cansız bedenini aracın bagajına koydu.

Daha sonra esrarengiz bir şekilde intihar girişiminde bulunan Ali Osman B., polis ekipleri tarafından Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı’nda yakalandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Ali Osman B.’nin durumu ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Hatice B.’nin cesedi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

POLİS SORUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak polis ekipleri, detaylı bir soruşturma başlatarak tüm gelişmeleri takip ediyor. Bu talihsiz olay, çevrede büyük bir üzüntü yarattı ve Erzurum’daki sakinler arasında endişe oluşturdu.