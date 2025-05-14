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Erzurum Hastanesinde Hemşireler Günü Kutlandı

HEMŞİRELER HAFTASI KUTLANDI

Erzurum Şehir Hastanesinin Diyaliz Ünitesinde “Hemşireler Haftası” pasta kesimiyle kutlanıyor. Diyaliz Ünitesi Sorumlusu Dr. Fatih Aras, ünitede çalışan doktorlar ve hasta yakınlarıyla birlikte, hemşireler için özel bir sürpriz düzenledi.

TEŞEKKÜR VE SAYGI

Diyaliz ünitesinde gerçekleştirilen pasta kesimiyle hemşirelerin haftası kutlandı. Aras, “Kanatsız meleklerimizin hemşireler gününü kutluyorum. Normalde diyaliz teknikerliği yapanları hemşirelik kategorisinde değerlendiriyoruz. Yükleri gerçekten ağır, durmadan 24 saat hastalara hizmet vermekteler. Bundan dolayı hemşirelerimize teşekkür eder, hürmet ve saygılarımı sunarım.” ifadelerini kullanarak hemşirelerin önemine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından Aras, hemşire ve çalışanlara gül dağıttı.

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