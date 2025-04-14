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Erzurum Hava Limanı’nda Uçuş Verileri

ERZURUM HAVALİMANI UÇUŞ RAKAMLARI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, 2025 Mart ayında Erzurum Hava Limanı’nda toplam 89 bin 729 yolcu uçtu. Havalimanında o ay boyunca 689 uçuş gerçekleştirildi. Bu uçuşların 678’i iç hatlara, 11’i ise dış hatlara yapıldı. Geçen yıl yani 2024 yılının Mart ayında ise havalimanında toplam 616 uçuş gerçekleşti ve 87 bin 808 yolcu hizmet aldı.

İÇ HATLAR VE DIŞ HATLARDAKİ UÇUŞ SAYILARI

Mart ayında Erzurum’da iç hatlarla 89 bin 623 kişi uçtu, dış hatlardan ise 106 kişi uçtu. Aynı ay içerisinde hava alanı genelinde toplamda 607 ticari uçuş gerçekleşti. Ayrıca, havaalanında 656 ton yük trafiği kaydedildi. Bu dönemde toplam kargo trafiği ise 14 ton olarak gerçekleşti.

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