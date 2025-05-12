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Erzurum Hava Limanı’ndan Uçan Kişi Sayısı Artıyor

ERZURUM HAVA LİMANIYLA İLGİLİ GÜNCEL RAKAMLAR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin verilerine göre, Erzurum Hava Limanı’ndan 2025 yılının ilk dört ayında toplam 402 bin 141 yolcu seyahat etti. Nisan ayı itibarıyla, bu süreç zarfında Erzurum Hava Limanı’nda toplam 2 bin 691 uçuş gerçekleştirildi. Bu dönem boyunca 2 bin 617 iç hat uçuşu ve 64 dış hat uçuşu yapıldı.

2024 YILINA GÖRE ARTARAK İLERLİYOR

2024 yılının aynı döneminde ise Erzurum Hava Limanı’ndan 401 bin 420 yolcu taşındı ve toplam 2 bin 555 uçuş gerçekleştirildi. 2025 yılının ilk dört ayında ise, 399 bin 530 yolcu iç hatlar, 2 bin 611 yolcu da dış hatlardan uçuş gerçekleştirdi. Ayrıca, bu süreç içinde havaalanından toplam 2 bin 387 ticari uçuş gerçekleşti.

YÜK TRAFİĞİ DE GÖRECEK ORANDA ARTMIŞ

Erzurum Hava Limanı’nda, ilgili dönemde toplam 3 bin 422 ton yük trafiği yaşandı. Aynı zaman diliminde, hava alanında 55 tonluk kargo trafiği de kaydedildi. Bu veriler, havacılık sektöründe Erzurum’un önemini ve büyüme potansiyelini gözler önüne seriyor.

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