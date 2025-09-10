Erzurum Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı. Veteriner Hekimlere Teşekkür Ediyoruz. BesicilerSpekülasyonlara İtibar Etmemeli. Hayvanların Sağlığı Herkes İçin Önemli. Aşılar Yapılmalı, Endişeye Gerek Yok. Hızlı Aşılama, Hayvan Pazarı Rahatlatacak

HAYVAN PAZARLARI YENİDEN AÇILDI

Erzurum Kırmızı Et Üreticiler Birlik Başkanı Abdulkadir Ürüşan, hayvan pazarlarının tekrar açıldığını belirtiyor ve bu duruma yönelik endişelere yer olmadığını vurguluyor. Başkan Ürüşan, “Besicilerimiz spekülasyonlara itibar etmesin” ifadesinde bulunuyor. Şap hastalığının Avrupa’da 4 ay önce başladığını açıklayan Ürüşan, bakanlığın aşılamayı hızlandırdığına ve yaklaşık 4 milyon doz aşının üretildiğine dikkat çekiyor. Türkiye’nin dört bir yanında aşılama işlemlerinin tamamlandığını belirtiyor.

AŞI ÇALIŞMALARI VE HAYVAN KESİMİ

Ürüşan, ülkemizde uzun süredir kaydedilmemiş olan böyle bir hastalığın ortaya çıkmasının ardından, üreticilerin hayvanlarını hastalık bulaşmaması açısından kestiklerini ifade ediyor. “Sadece aşılarını yaptırıp il ve ilçe müdürlüklerinin aşılama çalışmaları ile besicilerimizin endişe etmelerine gerek yok” diyor. Ayrıca, bu süreçte sahada çalışan veteriner hekimlere ve destek veren üreticilere de teşekkür ediyor. Aşılamaların tamamlamasıyla birlikte Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Artvin illerindeki hayvan pazarlarının yeniden açıldığını vurguluyor. Hızlı aşılamada ve kontrollü açılışın, üreticileri daha iyi bir duruma getireceğini söylüyor.

HAYVANLARIN KIVMETİ VE SORUNLAR

Besicilere, ellerindeki hayvanların kıymetini bilmeleri gerektiği çağrısında bulunan Ürüşan, “Yarın bu hayvanları tekrar arayacağız” diyor. Bakanlığın aşılama çalışmalarını ciddi bir şekilde tamamladığını sözlerine ekliyor. Biyogüvenlik tedbirleri alındıkça sorun yaşanmayacağını belirtiyor, ancak üreticilerin desteklenmesi ve zararlarının doğru bir şekilde analiz edilmesi gerektiğini vurguluyor.

SPEKÜLASYONLARA DİKKAT

Ürüşan, bazı fırsatçıların hastalıkla ilgili sanki olağanüstü bir durum varmış gibi üreticilerin ürünlerini satmalarını sağlamak için harekete geçtiğini belirtiyor. Böyle spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini söylüyor. “Yetişmemiş et ürününü kesmeyelim” uyarısında bulunarak, üreticileri hayvanlarını aşılatmaları konusunda teşvik ediyor. Damızlık hayvanlarının sağlıklı kalmasının önemine değinerek, Türkiye’nin hayvancılık geleceğini korumak için sahadaki tüm faaliyetlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini ifade ediyor.