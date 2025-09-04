Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Göçmenleri Yakalamakta. 26 Afgan Yakalandı, 17 İşlem Yapıldı. Suç ve Suçla Mücadele Devam Ediyor. 276 Yasa Dışı Bahis Bildirildi. 5 Tüfek, 7 Tabanca Ele Geçirildi. Huzur İçin Çalışmalar Devam Ediyor

JANDARMA OPERASYONLARIYLA SUÇLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayişin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalarla suçlulara göz açtırmıyor. Son bir ay içinde il genelinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 26 göçmen yakalandı. Bu süreçte siber suçlarla ilgili de 17 kişi hakkında işlem yapıldı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONLARI

Yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 26 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Bu olaylarla bağlantılı olarak göçmen kaçakçılığı suçu işleyen 4 organizatör hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden biri tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlere toplamda 854.464 TL idari para cezası uygulandı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE FAALİYETLERİ

Siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan sanal devriye faaliyetleri sonucunda, 13 kişinin terör örgütü propagandası yaptığı, 1 kişinin 6415 sayılı Terörizmin Finansmanı Kanunu’na muhalefet ettiği, 1 kişinin kişiye hakaret suçunu işlediği, 1 kişinin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet ettiği ve 1 kişinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na muhalefet ettiği tespit edildi. Bu doğrultuda toplamda 17 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca 276 yasa dışı bahis ve kumar içerikli site/hesap, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirilerek işlem yapılması sağlandı.

SUÇTA KULLANILAN SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleşen operasyonel faaliyetlerde suçta kullanılabileceği değerlendirilen, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, suçla mücadelede halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti.