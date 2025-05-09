Erzurum İl Jandarma Narkotik Çalışmaları Sürüyor

NARKOTİK SUÇLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, narkotik suçların önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda 1 kilogram 190 gram bonzai maddesi ele geçiriyor. Elde edilen verilere göre, Jandarma ekipleri son bir ay içerisinde toplam 35 gram metamfetamin ve 1 kilo 190 gram bonzai maddesi ele geçiriyor.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 6 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştiriliyor. Bu şüphelilerden biri, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanıyor. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, bu konu hakkında yaptığı açıklamada, “Narkotik suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecek” ifadesini kullanıyor.