Erzurum İl Jandarma, Suçlarla Mücadele Ediyor

GENEL ASAYİŞ ÇALIŞMALARI

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunması için gerçekleştirdiği operasyonlarla suçlulara göz açtırmıyor. Son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda, il genelinde 26 göçmen yakalanırken, siber suçlarla ilgili olarak 17 şahıs hakkında işlem yapıldı. Bu süreçte, Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan 26 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, bu olaylarla ilgili olarak 4 organizatör hakkında adli süreç başlatıldı; bunlardan biri tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler için toplamda 854.464 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, siber suçlarla mücadele çerçevesinde, terör örgütü propagandası yapan 13 şahıs ile çeşitli suçlardan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE VE RÜHSATSIZ SİLAH OPERASYONLARI

Yapılan sanal devriye çalışmaları sonucunda, bir şahsın 6415 sayılı Terörizmin Finansmanı Kanunu’na muhalefet ettiği, başka bir şahsın kişiye hakaret suçunu işlediği tespit edildi. Ayrıca, 276 yasa dışı bahis ve kumar içerikli site ile hesap Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirildi. Operasyonlar sırasında suça karıştığı değerlendirilen 5 ruhsatsız tabanca ve 7 ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

HALKIN HUZURU İÇİN MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlu ile mücadele çalışmalarıyla halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.