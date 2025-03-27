Erzurum İl Müftülüğünden Özel Çocuklara Sürpriz

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA AİT ARAFALIK SÜPRİZİ

Erzurum İl Müftülüğü, özel gereksinimli çocuklara yönelik bir sürpriz gerçekleştirdi. “İyilik Haftası” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programlar hızla devam ediyor. Bu etkinlik kapsamında, Erzurum’daki görme ve işitme engelli çocukların eğitim aldığı okullar ziyaret edilerek, onlara Erzurum’da gelenekselleşmiş “Arafalık” sunuldu.

MÜFTÜ YARDIMCISI VE İL ENGELLİ KOORDİNATÖRLERİ KATILDI

Söz konusu programa, Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan, Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü, Şube Müdürü M. Rasim Kasapoğlu ve İl Engelli Koordinatörleri iştirak etti. Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan, çocuklara cep harçlığı vermeyi de unutmuyor. “Bayram öncesi miniklerimizle bir araya gelmek, onların neşesiyle neşelenmek bizler için huzur ve mutluluk vesilesi oluyor.” şeklinde ifadede bulundu.

İYİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Erzurum’daki bu etkinlikler, özel gereksinimli bireylerin toplumda daha fazla yer almasına ve farkındalığın artmasına vesile oluyor. Bu tür organizasyonlar, çocuklara moral kaynağı olurken, ailelerin de desteklenmesini sağlıyor.