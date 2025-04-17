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Erzurum Jandarma Ekipleri, İspir’de 4 Şahıs Yakaladı

KAÇAK KAZI YAPANLAR YAKALANDI

Erzurum’un İspir ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan 4 kişiyi yakaladı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve İspir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 17 Nisan 2025 tarihinde İspir ilçesi Numanpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak kazı yaptığı tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

KAZI EKİPMANLARINA EL KONULDU

Operasyon sırasında olayda kullanılan malzemelere el konuldu. Bu malzemeler arasında 1 adet dedektör, 7 adet kürek, 2 adet kazma, 2 adet levye ve 2 adet matkap ucu yer aldı. Yakalanan şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla adli işlem yapıldı ve Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

KORUMA ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek” ifadesine yer verildi.

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