Erzurum Jandarma Güvenliği Sağladı

HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, “Huzur ve Güven Uygulaması” çerçevesinde, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda, okul çevreleri ile servis araçları denetim altına alındı. 84 tim ve 289 personelin yer aldığı uygulama sonucunda, okul çevresinde 759 kişi sorgulandı ve 95 okul servisi denetlendi. Bunların neticesinde 1 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, 2 sürücüye 38 bin 61 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Uygulama kapsamında 22 kahvehane, 1 içkili mekan, 5 büfe ve 23 park ile bahçe de denetlendi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Çocuklarımızın güvenliği, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması ve toplumun huzuru için denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e Soruşturma Başlattı. Gözaltı Kararları Verildi, Olaylar Araştırılıyor. TMSF’ye Devredilen Şirketler Listeye Alındı. Suçlamalar Arasında Vergi Kaçakçılığı Var. Malvarlıklarına...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, holding yöneticilerine yönelik gözaltı kararı çıkardı. Ayrıca, bazı şirketlere kayyum atanıp atanmayacağı kamuoyunda tartışılıyor. Can Holding bünyesindeki markalar merak ediliyor.
Bursa’da Filistin’e Dikkat Çekildi

Bursa'da İHH'nın 'Gazze Sokağı' projesi, Filistin halkının maruz kaldığı zulme dikkat çekiyor ve Gazze'deki direnişi desteklemeyi hedefliyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda farkındalık alanları kuruldu.

