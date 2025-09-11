Erzurum Jandarma Güvenliği Sağladı

HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, “Huzur ve Güven Uygulaması” çerçevesinde, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda, okul çevreleri ile servis araçları denetim altına alındı. 84 tim ve 289 personelin yer aldığı uygulama sonucunda, okul çevresinde 759 kişi sorgulandı ve 95 okul servisi denetlendi. Bunların neticesinde 1 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, 2 sürücüye 38 bin 61 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Uygulama kapsamında 22 kahvehane, 1 içkili mekan, 5 büfe ve 23 park ile bahçe de denetlendi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Çocuklarımızın güvenliği, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması ve toplumun huzuru için denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.