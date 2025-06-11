Erzurum Jandarma Narkotik Çalışmalar Yürütüyor

ERZURUM’DA NARKOTİK OPERASYONLARI BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, narkotik suçları ile mücadele kapsamında son bir ay içinde gerçekleştirdiği çalışmalarda dikkat çekici sonuçlar aldı. Bu süreçte 8 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 2’si tutuklandı.

OPERASYONLARDA BULUNAN UYUŞTURUCU MADDELERİ

Gerçekleştirilen operasyonlar sonunda 17 gram metamfetamin, 71 gram bonzai, 1 gram kokain, 3 gram toz esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Bu operasyonlar çerçevesinde toplam 8 şüpheliye yönelik adli işlem yapıldı ve 2 kişi adli makamlarca tutuklandı.

JANDARMA’DAN VATANDAŞLARA MESAJ

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı yapılan çalışmalar hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Narkotik suç olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecek” denildi. Erzurum’da yapılan bu operasyonlar, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele çabalarının bir parçası olarak önem arz ediyor.