Erzurum Jandarması Bayramda Görev Başında

JANDARMANIN RAMAZAN BAYRAMI GÖREVLERİ

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personeli, Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların huzurunu ve güvenliğini sağlamak için görevde kalmayı sürdürüyor. Bayram süresince, jandarma ekipleri sorumluluk alanlarında asayişin sağlanması, trafik düzeninin korunması ve suçların önlenmesi amacıyla özveriyle çalışmalarını gerçekleştiriyor.

VATANDAŞLA YAKIN İLETİŞİM

Bu bağlamda, görev yapan personel vatandaşlarla bayramlaşma etkinlikleri düzenlerken, halkın güvenliğine yönelik alınan önlemlerin yerinde denetimini sağlıyor. Erzurum’daki bayram faaliyetlerinde trafik Jandarması, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli ile Jandarma Asayiş Timleri aktif olarak yer alıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, halkımızın huzur ve güvenliği için 7/24 görev başındadır” ifadelerine yer verildi. Jandarma ekipleri, halkın güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.