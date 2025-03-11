Erzurum, Kadın İstihdamında Türkiye Lideri

ÖNEMLİ BAŞARIYA İMZA ATILDI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında 23 Eylül 2024’te imzalanan Nitelikli İstihdamı ve İşgücü Piyasasını Destekleme Programı (NİYEP) ve Kadın İstihdamı İş Birliği Protokolleri çerçevesinde, Erzurum önemli bir atılım gerçekleştirdi. ETSO koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 2 bin 490 kişi programa başvururken, 1.270 kişi istihdama kazandırıldı. Erzurum, bu oranla 81 il arasından Türkiye’de birinci oldu. Ayrıca, son üç yıl içinde kadin istihdamına özel önem gösteren programlarla, 2 bin 136 kadın iş hayatına kazandırıldı. TOBB ve İŞKUR’un teşvikleri, mesleki eğitimler ve iş gücü destek programları sayesinde Erzurum, kadın istihdamında büyük bir ivme kazanıyor. Bu başarının arkasında, program dahilinde görev alan paydaşlar olan İŞKUR ve Atatürk Üniversitesi yer alıyor. İş dünyasının katkılarıyla gerçekleştirilen projelerin somut sonuçları bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

KATKILARIN ÖNEMİ VURGULANDI

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın, Erzurum’un elde ettiği bu başarıda paydaş kurumların büyük rol oynadığını belirterek, “Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak, şehrimizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve iş gücümüzü daha da güçlendirmek için çalışmalarımız sürecek,” şeklinde konuştu. Erzurum’un iş gücü piyasasının gelişimi ve istihdamın artırılması konusunda örnek bir şehir haline geldiğine dikkat çeken Özakalın, İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu başta olmak üzere tüm iş birliği yapılan kurumlar ve yetkililere teşekkür etti.

KADIN GİRİŞİMCİLER AWARD ETKİNLİĞİ

TOBB’un düzenlemiş olduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği ve Sanayide Kadın Eli projesi ödül törenine TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları da katıldı. Törende Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Vedat Işıkhan, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı’nın proje kapsamında gösterdiği başarılı çalışmalardan dolayı takdirini sundu. Etkinlik, Sanayide Kadın Eli Projesi kapsamında kurslar açan, işbaşı eğitimleri veren ve en fazla kadın istihdamını destekleyen 13 TOBB KGK il başkanına ödüllerinin verildiği bir platform oldu. Sanayi sektöründeki kadın istihdamına vurgu yapan Başkan Alioğulları, “Sanayi, emek, azim ve kararlılıkla büyüyen bir sektör. Ancak gerçek güç, kadın ve erkek emeğinin yan yana durduğu, fırsat eşitliğinin sağlandığı zaman ortaya çıkıyor. Bugün, sanayi sektöründe kadın istihdamına en fazla katkı sağlayan şehirlerden biri olarak seçilerek ödül almamız bunun en güzel göstergesidir. Kadınların üretimde, yönetimde ve sahada daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum. Kadınların iş gücüne katılımı sadece ekonomik kalkınmaya değil, toplumsal gelişime de büyük katkı sağlıyor,” ifadelerini kullandı.