Erzurum Kalkınma Vakfı Eğitime Destek Sağlıyor

ER-VAK’IN EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ

Erzurum Kalkınma Vakfı (Er-Vak), eğitime destek amacıyla hizmetlerini aktif şekilde sürdürüyor. Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul ziyaretlerine devam eden Er-Vak, bu kapsamda Kazım Yurdalan Ortaokulu’nu ziyaret etti. Er-Vak Başkanı Erdal Güzel, gerçekleştirilen ziyarette, okullara kitap ve tiyatro etkinlikleri götürdüklerini, konferans ve söyleşiler düzenlediklerini ifade etti. Ayrıca, okul ihtiyaçları için katkı sağladıklarını ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sunarak, tanınmış şahsiyetlerin isimlerinin verildiği okullara giderek bu kişilerin hatırlanmasını amaçladıklarını belirtti.

KAZIM YURDALAN’IN HATIRLATILMASI

Güzel, daha önce Kazım Yurdalan Ortaokuluna bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ve okul müdürü İsrafil Mağ ile görüşmelerinde, Erzurum’un önde gelen değerlerinden biri olan Kazım Yuradalan’ın hayatına ve seremonilerine bir pano hazırlamayı teklif ettiklerini kaydetti. Şimdi, verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Güzel, okula bu tür bir kültürel hizmet sunmaktan dolayı hoşnut olduklarını dile getirdi. Ayrıca, isimleri okullara verilen değerli şahsiyetlerin tanıtılması ve hatırlatılması konusunda eksiklikler bulunduğunu vurguladı. Okul ziyaretleri sırasında bu konuya daha fazla ağırlık vereceklerini belirten Güzel, geçtiğimiz yıl “Rıfkı Salim Burçak” isimli okula “Rıfkı Salim Burçak” konulu bir konferans verdiklerini, Dumlupınar İlkokulu’nda karne dağıtım etkinliği yaptıklarını, Ertuğrul Gazi İlkokulu’nda hayır çarşısı düzenlediklerini ve Kandilli Güvenç İlk ve Ortaokulu’na tiyatro etkinlikleri ile kitap bağışladıklarını belirtti. Bu farkındalık oluşturma hizmetlerinin devam edeceğini ifade etti.

OKUL MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR

Kazım Yurdalan Ortaokulu’nun müdürü İsrafil Mağ, şehrin en etkili sivil toplum kuruluşlarından biri olan Er-Vak’ın okullarına bu anlamlı kültürel hizmeti sunmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade edip, teşekkür etti.