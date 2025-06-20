Erzurum Kent Konseyi Başkanı, Dr. Bekmez’i tebrik etti

HÜSEYİN TANFER’DEN YENİ ŞUBE BAŞKANINA ZİYARET

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanlığına seçilen Dr. Hüseyin Bekmez’i beraberindeki kurul üyeleriyle birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tanfer, yeni dönemde Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanlığı’na seçilen Bekmez’e başarı dileklerini iletti. “Kent Konseyi Yürütme Kurulum adına, yardımlaşma, merhamet, şefkat ve dayanışmanın sembolü haline gelen Türk Kızılay’ın 157’nci kuruluş yıl dönümünü de tebrik ediyorum. Türk Kızılay, geniş bir yelpazede kıymetli çalışmalar yürüten bir müessese haline gelmiştir. Bugün Türk Kızılay, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal alanlarda mevcuttur.” dedi.

KIZILAY’IN ÖNEMİ VURGULANDI

Ziyaret sırasında, Türk Kızılay’ın Erzurum’daki insani yardım faaliyetleri, gönüllülük çalışmaları ve toplumla kurduğu bağ konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanı Dr. Hüseyin Bekmez, Kızılay’ın afet anları ve sosyal yardımlar konusundaki önemli rolünü vurguladı. Başkan Bekmez, “Türk Kızılay Erzurum Şubesi, yeni yönetimiyle il genelinde daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı ve gönüllülük ruhunu yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Tüm bağışçılarımıza ve fedakar gönüllülerimize içten teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

İYİLİK HAREKETİ OLARAK KIZILAY

Başkan Bekmez, Kızılay’ın iyilik hareketinin bir parçası olmanın kendileri için bir onur olduğunu belirtti. “Kızılay, bu milletin vicdanından doğmuş bir iyilik hareketidir. Erzurum’da bu çınarın bir parçası olmak önemli bir sorumluluk getiriyor. Türk Kızılay Erzurum Şubesi olarak bu bayrağı daha yükseklere taşımak için gayret göstereceğiz.” dedi. Hastaları, yoksulları ve garipleri desteklemek için daima çalışacaklarını dile getiren Bekmez, ziyaretten dolayı memnuniyetini de bildirdi.

KENT KONSEYİ’NDEN ROZET TAKDİMİ

Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanı Dr. Hüseyin Bekmez, nazik ziyaretleri ve destekleri için Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ile beraberindekilere teşekkür etti. Ziyaret anısına ise Başkan Tanfer, Şube Başkanı Dr. Bekmez’e Kent Konseyi’nin rozetini taktı.