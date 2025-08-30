Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer, 30 Ağustos’u kutladı

HÜSEYİN TANFER’DEN 30 AĞUSTOS MESAJI

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Tanfer, büyük zaferin önemini vurgularken, Türk Milletinin ebediyen bağımsız ve özgür yaşayacağını tüm dünyaya gösterdiğini dile getirdi. Mesajında şu ifadelere yer verdi: “Mazisi kahramanlıklarla dolu olan Büyük Türk Milletinin tarihin altın sayfalarına nakşettiği 30 Ağustos Zaferi’nin 103’üncü yıldönümünü büyük bir iftihar ve onurla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

BÜYÜK TAARRUZ VE ZAFERİN ANLAMI

Tanfer, 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi sonucunda vatan topraklarının sömürgeci güçler tarafından işgaline uğradığını hatırlatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın kritik aşamalarını aktardı. “26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruzla başlayan ve 30 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle sonuçlanan bu zaferle düşman istilasından kurtarılmıştır” diyen Tanfer, bu zaferin Türk Milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya kabul ettirdiğini ifade etti.

MİLLİ DEĞERLER VE BİRLİK RUHU

Tanfer, başta vatan toprakları için canlarını veren ecdadın gösterdiği fedakarlığın, günümüzde karşılaşılan zorluklarda ilham kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti. “Bu birlik ve beraberlik ruhu, karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır” diyerek milli değerlerin etrafında toplanma gereğini vurguladı. Ayrıca, aziz vatan topraklarının emanetçileri olarak, bu değerleri koruma ve nesillerimize aktarma görevinden bahsetti.

ŞEHİTLER VE GAZİLERİ UNUTMAYALIM

Başkan Tanfer, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, İstiklal Savaşının Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve savaşın kahramanlarını rahmetle andı. Kahraman gazileri de minnetle yad ettiğini belirten Tanfer, “30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun” diyerek mesajını sonlandırdı.