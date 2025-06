Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer, Babalar Günü’nü kutladı

BAŞKAN TANFER’DEN BABALAR GÜNÜ MESAJI

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Mesajında babaların fedakarlık ve karşılıksız sevginin temsilcileri olduğunu vurgulayan Başkan Tanfer, tüm babaların ve baba adaylarının bu özel gününü kutladı.

BABALARIMIZ, GÜÇ VE GÜVENCENİN SİMGESİ

Başkan Tanfer, “Kent Konseyi olarak, Varlığı ve duruşu ile bizlere her zaman güç, kuvvet veren, hayata hazırlayan, fedakarlık ve sabır timsali, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturan tüm babaların Babalar Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.” dedi. Babaların, aile mutluluğu ve huzuru için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını ifade eden Tanfer, “Sevgi ve şefkatleriyle çocuklarını en iyi şekilde geleceğe hazırlamak amacıyla özveriyle çaba harcamaktadır.” şeklinde konuştu.

SEVGİ VE SAYGIYLA YANLARINDA OLMAK GEREKEN BİR KONUDUR

Babaların güven ve güvence simgesi olarak hayatın zenginliği olduğunu belirten Tanfer, “Bizlere yol gösteren babalarımıza karşı sorumluluklarımızın başında sevgi ve saygı göstermek, sadece bir gün değil, her gün yanlarında olmak, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, babalarımız için en büyük armağandır.” ifadelerini kullandı. Hayatın her döneminde babalara duyulan şükran borcunu dile getiren Tanfer, “Bu duygularla başta, büyük bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, hayatı boyunca maddi, manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum.” dedi.