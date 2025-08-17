Erzurum Kent Konseyi Bşk. Tanfer, Depremi Hatırlattı. 26. Yıl Dönümünde Mesaj Yayımlandı. Doğru Şehirleşmeye Önem Verelim” Dedi

DEPREMİN KATLANILMAZ ACISI

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 17 Ağustos 1999’da meydana gelen, büyük yıkımlara yol açan Büyük Marmara Depremi’nin 26. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Tanfer, şehir planlaması ve yapı standartlarının belirlenmesinde Türkiye genelinde deprem riskinin daima göz önünde tutulması gerektiğini vurgulayarak, “Büyük acıdan ders çıkarmamız gerekmektedir. Deprem değil, ihmal öldürüyor. Doğru ve planlı şehirleşmeye önem verelim” şeklinde ifadelerde bulundu.

MARMARA DEPREMİ’NİN ETKİLERİ

Marmara Depremi, Türkiye’nin hafızasında derin izler bırakan tarihlerden biri olarak kayıtlara geçti. Tanfer, mesajında “17 Ağustos 1999 gece 03:02’de belki de dünyanın en uzun 45 saniyesi yaşandı ve Marmara Bölgesi’nin doğusunda, merkez üssü Gölcük, aletsel büyüklüğü ise 7,4 olarak ölçülen yıkıcı bir deprem yaşadık” diyerek, depremin yarattığı ağır yıkımların halkın hayatında çok derin değişiklikler meydana getirdiğini dile getirdi. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ve on binlercesinin yaralanmasıyla sonuçlanan bu afetin acısının hâlâ taze olduğunu kaydetti.

Başkan Tanfer, yüzyılın bilimsel verileri çerçevesinde sahip olunan bilgi ve teknolojinin kullanılması gerektiğini ifade ederek, “Kurumlarımız ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman depreme hazırlıklı olmamız ve yaşanan bu büyük acıdan ders çıkarmamız gerekmektedir” dedi. Zemine uygun yapılaşmanın ve doğru, planlı şehirleşmenin doğal afet zararlarını en aza indireceğini belirtti. Bunun yanı sıra, deprem sonrasında devlet ve milletin el birliğiyle gösterdiği dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

ACILARIN UNUTULMAMASI GEREKEN MESAJI

Tanfer, durumu net bir şekilde özetleyerek, “Unutulmaması gereken; deprem değil, hatalı, malzemesi çalınmış, denetlenmemiş binanın öldürdüğüdür” ifadelerini kullandı. Erzurum Kent Konseyi Kurulu adına, 26. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyerek, deprem şehitlerine Allah’tan rahmet talep etti. Ayrıca, bir daha böyle acıların yaşanmaması dileğiyle, milletin her türlü afetten korunması gerektiğini yineledi.