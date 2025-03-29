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Erzurum Kent Konseyi’nden Bayram Mesajı

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMASI

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Tanfer, mesajında “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan’ı geride bırakarak, bayrama ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” ifadesini kullanarak bayramın önemine değindi. Ayrıca, Ramazan Bayramı’nın dayanışmayı, yardımlaşmayı ve sevgi ile saygıyı güçlendiren bir fırsat sunduğunu belirtti.

BAYRAMLARIN ANLAMI

Tanfer, bayramların geçmişi hatırlayarak geleceğe umutlar inşa ettiğimiz, toplum olarak beraberliğimizi pekiştirdiğimiz özel günler olduğunu vurguladı. Erzurum Kent Konseyi olarak tüm vatandaşlara sağlık, huzur ve mutluluk diledi. “Bayram’ın ülkemize, şehrimize ve tüm dünyaya barış, kardeşlik ve refah getirmesini temenni ediyorum” dedi. Bayramların ruhuna uygun olarak toplumsal dayanışmayı güçlendirme çağrısında bulundu.

DUYGULARI PAYLAŞMAK

Tanfer, bu duygu ve düşüncelerle “Başta Şehit Ailelerimiz, Gazilerimiz olmak üzere, Erzurumlu hemşehrilerimizin, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun” diyerek mesajını tamamladı. Bu yılın bayramının, daha güçlü birliktelikler kurma amacıyla el birliğiyle geçmesi gerektiğini belirtti.

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