Erzurum Kent Konseyi, saldırıları kınadı

ERZURUM KENT KONSEYİ’NDEN MÜDAHALEYE YANIT

Hüseyin Tanfer başkanlığındaki Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu, 1. Lig’in ikinci haftasında Erzurumspor Futbol Kulübü’nün deplasmanda Amed Spor ile oynadığı maç sonrasında meydana gelen üzücü olayları kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, yaşananların yalnızca bir futbol karşılaşmasından çok daha fazlası olduğu vurgulandı. Sporun amacı kardeşliktir ve bu bildiride şu ifadeler yer aldı: “Karşılıklı mücadelenin içerisinde yenme, yenilme veya berabere kalma gibi sonuçların çıkabileceği müsabakalar, her spor dalı için geçerlidir. Sporun ruhu, anlamı kardeşliktir, birliktir, beraberliktir ve hoşgörüdür. Diyarbakır ile Erzurum arasında var olan kardeşlik bağına zarar verecek her türlü şiddeti kabul etmiyoruz. Bu tür olayların futbol ve spor dünyasında yeri yoktur. Ayrıca, başta Erzurumspor Futbol Kulübü olmak üzere, saldırıya uğrayan sporcularımız, teknik heyetimiz ve bu süreçte yaralananlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerinin bu üzücü olayların sorumluları hakkında gerekli cezai müeyyideyi uygulayacağından hiç şüphemiz yok. Bu olaylar yalnızca sporun ruhuna yönelik bir saldırıdır.”

ŞİDDETE TAHAMMÜL YOK

Kent Konseyi, çirkin saldırıyı gerçekleştirenlerin yanı sıra bu eylemleri göz ardı edenleri ve meşrulaştırmaya çalışanları da güçlü bir şekilde kınadıklarını belirtti. “Hiç kimse Erzurum’un Dadaşlık onuruyla oynayamaz. 29 Ocak 1968 tarihinde kurulan şanlı Erzurumspor Kulübü’nün emeği ve bu şehirde yaşayan insanların güvenliği ile oynanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu şehir, spor ahlakına sahip çıkan evlatlarıyla büyüyecek ve bir gün bu kara günü bile emekle geride bırakacaktır.” denildi.

VAKARLI DURUŞUN ÖNEMİ

Açıklamada, saha içi ve dışındaki provokasyonlara rağmen Erzurumspor oyuncularının gösterdiği sağduyu ve dik duruş da ön plana çıkarıldı. “Bu durum, Dadaşlar Diyarı Erzurum’un gerçek kültürünü, vakarını ve kardeşliğini bir kez daha sergilemiştir. Erzurum’un vakar dolu Dadaşlık ruhu, duruşu örnek olmalıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 23 Temmuz 1919’da emperyalist güçlerin Osmanlı topraklarını paylaşma çabaları karşısında Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini bu kadim şehirde atmıştır. Dadaş, Cumhuriyetin ve demokrasinin en güçlü bekçisi ve uğurlu elidir. Erzurum ve Erzurumspor Futbol Kulübü asla yalnız değildir, yalnız yürümeyecektir.” denildi.

Sporun bir oyun olduğunu unutmamak gerektiği ifade edilerek, sahalarda Fair-Play ruhunun yerleşmesi ve benzeri üzücü hadiselerin yaşanmaması temenni edildi.