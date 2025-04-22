Erzurum Kız Yurdu Voleybol Takımı İkincilik Aldı

YURTLİG VOLEYBOL MÜSABAKALARI SONUÇLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Giresun’da gerçekleştirilen YURTLİG Kadınlar Bölge Birinciliği Voleybol Müsabakaları sona erdi. Erzurum’u temsil eden Erzurum Kız Yurdu Voleybol takımı, antrenör Hilal Kaya yönetiminde bölge ikinciliğini elde etti. Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Ordu, Artvin, Erzincan, Tokat ve Erzurum’un da içinde yer aldığı 10 il, Giresun’da düzenlenen YURTLİG Bölge Şampiyonası’nda mücadele etti.

ŞAMPİYONLUK YARI FİNALDE GELDİ

Yarı finalde Gümüşhane ile karşılaşarak bu maçı kazanan Erzurum ekibi, finalde Trabzon ile mücadele etti. Grup müsabakalarında ikincilik elde eden Erzurum Kız Yurdu, şampiyonluğu Trabzon’a kıl payı kaptırdı. Erzurum Kız Yurdu Voleybol takımında, yurt müdürü Vedat Engin ile birlikte kafile başkanlığı yapan Hilal Kaya, antrenör olarak yer aldı. Ayrıca yurt personeli Fatma Bozteke’nin de görev aldığı takımda sporcu olarak Berna İnal, Ezgi Alan, Funda Gül, Gülperi Erboğa, Hazal Atalay, Hilal Keleş, Sevgi Sevim, Aleyna Yıldırım, Ayça Güzel ve Seher Tülay Kılıç bulundu.

ANKARA’DAN TEŞEKKÜR VE GELECEK UMUTLARI

Erzurum’un genç sporcuları, sahada gösterdikleri etkili performansla alkış topladı. Antrenör Hilal Kaya, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Destek Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Hakkı Akpınar’a teşekkür etti. Kaya, “İnşallah, yeni sezonda YURTLİG’de Türkiye finali oynarız” diyerek gelecek için umut dolu bir mesaj verdi.