Erzurum Kültür Festivali’nde Serkan Kaya

SERKAN KAYA’NIN YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDIĞI KONSER

Erzurum Kültür Yolu Festivali’nin kapanış gününde sahne alan ünlü sanatçı Serkan Kaya, Erzurumluların büyük ilgisiyle karşılaştı. Festivalin finalinde, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’nda on binlerce hayranıyla buluşan Kaya, “Kalakaldım”, “Zor Bela” ve “Mesele” gibi hit parçalarının yanı sıra Türk müziğinin efsane isimleri Ferdi Tayfur, İbrahim Erkal, Barış Manço ve Müslüm Gürses’in eserlerini de seslendirdi. Alanı dolduran coşkulu kalabalık, sanatçının şarkılarına enerjik bir şekilde eşlik etti.

İBRAHİM ERKAL YAD EDİLDİ

Konser sırasında sahnede “Erzurumlular Arif Sağ’dan başlar İbrahim Erkal’a kadar gider” diyen Serkan Kaya, İbrahim Erkal’ın fotoğrafları ekrana yansıtılırken “Erken kaybettik. Çok sevdiğim bir abimdi, zamansız gitti” şeklinde duygularını dile getirdi.

ANKARA ÖZELİNE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Kaya ayrıca, etkinlikte yaptığı bir konuşmada “Kültür Yolu Festivali’ni düzenleyen, emek veren herkese bizi sizlerle buluşturdukları için böyle sahneler kurdukları için çok teşekkür ediyoruz. Ben Sivaslıyım ama dedem Erzurumlu. Ahlakınızı, edebinizi seviyorum. Harikasınız. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Erzurum’un bende yeri başkadır” ifadelerini kullandı. Konserin bir bölümünde boynuna astığı Erzurumspor atkısıyla şarkılarını seslendiren Kaya, Erzurumlulardan yoğun alkış aldı.