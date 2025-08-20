Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

ERZURUM KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor. Bakanlığın hedefi, Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak ve bu amaçla festivalin 9. durağı olan Erzurum’da kültür ve sanatı bir araya getiren etkinlikler sunmak. Festival çerçevesinde, kent merkezi ve çevresindeki bazı ilçelerde konserler, sergiler, söyleşiler ve tiyatro gibi birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

MASAL ETKİNLİKLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Erzurum Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenen masal etkinliğinde çocuklar, ateş etrafında müzik eşliğinde eğlenceli anlar geçirdi. Daha sonra, Otağı Çadırı’na geçen çocuklara Aleyna Demir Dinç “Geleneksel Türk Masalları”nı anlattı. Erzurum Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, bu festival kapsamında çocuklara yönelik birçok güzel etkinlik düzenlediklerini belirtti.

KÜLTÜREL MİRASIMIZI YAŞATMAK

Otağı çadırında çocuklarla bir araya geldiklerini ifade eden Yer, “Otağ bizim için çok önemli, kültürümüz açısından Orta Asya ve Anadolu kültüründe önemli bir mekan. Burada çocuklarımızı bir araya getiriyoruz. Bu atmosferi, hikayeleri ve masalları onlara aktararak, kendi kültürel değerlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Böylece geçmişle, bugünkü nesil ve gelecek nesil arasında bir köprü kurmaya gayret ediyoruz.” şeklinde konuştu.