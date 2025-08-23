Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

ERZURUM KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Erzurum’da yedinci günde düzenlenen etkinliklerle sürüyor. Festivalin 9. durağı olan Erzurum’da, kültür ve sanatı bir araya getiren çeşitli programlar gerçekleştiriliyor. Kent merkezi ve bazı ilçelerde konserler, sergiler, çocuk etkinlikleri, söyleşiler ve tiyatrolar gibi birçok etkinlik düzenleniyor.

HAYRANLARLA BULUŞAN SANATÇILAR

Siyam, Erzurum Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’nda düzenlenen konserinde hayranlarıyla bir araya geldi. Ayrıca, Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda “Dosta Doğru” programında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Erzurumlularla buluştu. İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “Can Azerbaycan’dan Sevgilerle” etkinliği de halk sanatçısı Mansum İbrahimov yönetimindeki Karabağ Muğam Grubu ve Türkiye’deki Azerbaycan Kültür Merkezi’nden “Zengezur” Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu’nun performansıyla büyük beğeni topladı.

UNUTULMAZ MÜZİK DOLU GECELER

Müzisyenler İlayda Türkü Yıldız ve Rıdvan Adede, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu ile birlikte Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde davetlilere keyifli bir müzik akşamı sundu. Kale Önü Aşıklar Sahnesi’nde ise “Kerem, Garip, Şenlik Ruhsati Programı” kapsamında saz ve sözleriyle sahneye çıkan aşıklar Fuat Çerkezoğlu, Ahmet Poyrazoğlu, Kul Nuri, Sabri Yokuş ve Yakup Kuştaşoğlu dinleyicilerin ilgisini çekti.

KÜLTÜREL SEMPOZYUM VE ETKİNLİKLER

Erzurum Müzesi Konferans Salonu’ndaki sempozyumda “Erzurum’un Karaz Kültürü ve Ötesi: Büyük ve Karmaşık Kültürel Bir Olgunun Anatomisi” başlığı altında Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak ve Dr. Gülşah Öztürk, Karaz kültürü üzerine önemli bilgiler paylaştı. Ayrıca, Olimpiyat Parkı’nda kurulan “Çocuk Köyü” minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Çocuklar, festivalin yedinci gününde “Kral Şakir Mini Şölen” çocuk tiyatrosuyla en sevdikleri karakterleri sahnede izleme fırsatı buldu. İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi’nde ise “Astronomi Atölyesi” düzenlenerek minikler gökyüzünün gizemli dünyasını keşfetmenin heyecanını yaşadı.