Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

ERZURUM KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ SÜRÜYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, 3. gününde çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festivalin 9. durağı olan Erzurum’da, kültür ve sanatın birleştiği etkinlikler gerçekleştiriliyor. Farklı mekanlarda konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden söyleşilere kadar birçok etkinlik düzenleniyor.

MERVE ÖZBEY’DEN DUYGULU KONSER

Merve Özbey, Erzurum Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’nda hayranlarıyla buluştu. Konserde, memleketinde olmanın mutluluğunu dile getiren Özbey, “Yıllardır sahnedeyim ve çok nadir heyecanlandığım yerlerden biri Erzurum. Bütün akrabalarım ve sevdiklerim burada. İyi ki Erzurumluyum. Gurur duyuyorum. Kültür Yolu Festivali’ni düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz.” şeklinde konuştu.

SANAT DOLU GÜNLER

Erzurum Kalesi önündeki Kültür Yolu Festivali Aşıklar Sahnesi’nde Mahmut Kıvanç ve Ümit Turan performans sergilerken, Murat Doğru “Bir Nefes Bir Ses” konserini Üç Kümbetler Millet Bahçesi’nde gerçekleştirdi. Ayrıca “Nihani, Mevlüt İhsani Programı” çerçevesinde aşıklar Nuri Çırağı, Erol Ergani, İhsan Yavuzer, Ozan Reyhani ve Beyzade Aslan müzikseverlerle bir araya geldi. Elif Kayacan ve Şakir Bozan ise “Erzurum Şiirleri ve Türküleri” etkinliği kapsamında İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahne aldılar.

AİLE İLETİŞİMİ ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda, Işıl Açıkkar ve aile danışmanı Saliha Erdim, “Aile Nedir?” başlıklı söyleşide aile hayatında sağlıklı iletişim gibi önemli konuları ele aldı. Ayrıca Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi’nde yapılan “Anam Başka Bağlar, Bacım Bir Başka” etkinliğinde ise araştırmacı-yazar Zekiye Çomaklı, halk kültürünün zenginliğini katılımcılara aktardı.

ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER

Olimpiyat Parkı’na kurulan “Çocuk Köyü”, festivalin üçüncü gününde “Bil Bakalım Bilgi Yarışması” ve “Burak Sezen ile Çocuk Şarkıları” etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Erzurum Kültür Yolu Festivali, 24 Ağustos’a kadar sürecek.