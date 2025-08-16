Erzurum, Kültür Yolu Festivali’ne Ev Sahipliği Yapıyor. 400’den Fazla Etkinlik Düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Törene Katıldı. Etkinlikler Duygularımızı Ortaya Koyuyor. Yerel Ekonomiye Katkı Sağlıyor. 33’üncü Festivale Ulaşacak

ERZURUM’DA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BAŞLADI

Erzurum, bu yıl üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Dokuz gün süreyle devam edecek olan festivalde, şehrin 40 ayrı noktasında yaklaşık 400 etkinlik düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yedi bölgesinde ve yirmi şehirde organize edilen festivalin bir durak noktası Erzurum oldu. Erzurum Kültür Yolu Festivali’nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın katılımıyla Erzurum Müzesi’nde gerçekleşti. Törene AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, il müdürleri ve birçok sanatsever katıldı.

FESTİVALİN ANLAMINI VURGULADI

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, “Erzurum gibi kavşak noktaları, tarihe ve medeniyetimize beşiklik etmiş, ticaret kervanlarının yollarını açmış, kültür ve sanatın merkezleri haline gelmiş beldelerdir. İşte bu merkezlerde düzenlenen etkinlikler sadece güzel vakit geçirmek ya da birtakım faaliyetler yapmak için değil; aynı zamanda farkındalık oluşturmak için de çok kıymetlidir. Kültür ve sanatı birleştiren bu etkinlikler, turizm açısından da rekabetçi bir mesaj veriyor, ‘Ben de varım’ diyor” diye belirtti. Çam, etkinliklerin Anadolu’nun değerlerini ve duygularını görsel ve işitsel boyutlarıyla paylaşma amacına hizmet ettiğini vurguladı.

GELECEKTEKİ HEDEFLER

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, festivalin yerel ekonomi ve çevre şehirlerin kalkınmasına katkı sağladığını belirtti. “Diğer beldelerden, şehirlerden ve dünyanın farklı noktalarından bu etkinliklere katılım gösterenlerin sayısı giderek artıyor. Erzurum’da gerçekleştirilen bu festival, inşallah 33’üncüsüne ulaştığında bambaşka bir seviyeye gelmiş olacak” dedi. Açılış töreninin ardından Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve protokol üyeleri, Erzurum Müzesi, Olgunlaşma Enstitüsü, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi’ni ziyaret ederek sergi alanlarını gezdi.