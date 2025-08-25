Erzurum Kültür Yolu Festivali Tamamlandı

KÜLTÜR VE SANAT BULUŞMASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, son gün etkinlikleriyle sona erdi. Bakanlığın, Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği festivalin dokuzuncu durağı Erzurum’da, sanatı ve kültürü buluşturan birçok program gerçekleştirildi. Festivalin final gününde, şehir merkezi ve bazı ilçelerde konserler, sergiler, çocuk etkinlikleri, söyleşiler ve tiyatro gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Serhat Yabancı ve Orhan Karaağaç, “Büyük Aile Biz Güçlü Bir Aileyiz” söyleşisi ile İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde Erzurumlularla bir araya geldi. Abdullah Beyhan ise şarkılarıyla bu özel etkinliğe renk kattı. Senai Demirci ve Alper, Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda dinleyicilere müzik ve şiir dolu anlar yaşattı. Kale Önü Aşıklar Sahnesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte ise Sefa Cömert, Zekai Aydın ve Muhammet Yavuz, performanslarıyla izleyicileri büyüledi. “Seyrani, Karacaoğlan, Köroğlu, Hicrani Programı” çerçevesinde sahne alan aşıklar, İhsan Yavuzer, Zeki Erdali, Süphani, Veysel Yıldızer ve Feyzullah Pervani, müzikleriyle kalplerde unutulmaz anlar bıraktı.

Festival kapsamındaki bir alışveriş merkezine yerleştirilen piyanolarda gençler, “Sen de Çal” projesi aracılığıyla yeteneklerini açıkladı. Yakutiye Medresesi Meydanı ve iki alışveriş merkezinde yer alan “Sokak Sahne”de ise genç müzisyenler, performanslarını son kez izleyicilerle paylaştı. Olimpiyat Parkı’nda kurulan ve renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarını içeren “Çocuk Köyü”, minik ziyaretçilerini son kez ağırladı. Çocuklar, festivalin dokuzuncu gününde “Sezgin Maden ile 7 Bölge 7 Çocuk” etkinliği ve “Şirinler” çocuk tiyatrosuyla eğlenceli vakit geçirdi.

FİNAL KONSERİ VE YOĞUN KATILIM

Sanatçı Serkan Kaya, Erzurum Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’nda hayranlarıyla buluştu. Festival, büyük bir katılımla sona erdi.