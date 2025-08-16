Erzurum, Kültürel Birikimini Yeni Nesillere Aktarıyor

KÜLTÜREL BİRİKİMİ YENİ NESİLLERE AKTARIYOR

Asırlık medreseleri, zengin müze koleksiyonları ve göz alıcı kadim mirasıyla Anadolu’nun önemli merkezlerinden biri olan Erzurum, bu yıl üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yaparak kültürel birikimini yeni nesillere aktarıyor. Festivalin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın katılımıyla Erzurum Müzesi’nde gerçekleştirilen bir törenle başladı. Törene Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda Erzurumlu sanatsever katıldı.

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN AÇILIŞI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, törende yaptığı konuşmada, “5 yıl önce Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un ülkemizin ve milletimizin sahip olduğu eşsiz medeniyet ve kültür mirasının yaşatılması ve Türkiye’nin her noktasına aktarılması adına hayata geçirdiği Kültür Yolu Festivali, bugün 7 bölgede 20 şehrimizde düzenlenerek dünyanın en büyük festivali haline geldi. Erzurum Kültür Yolu Festivali, en zengin, merakla ve heyecanla beklenen noktalarından biri oldu.” dedi. Çam, “Erzurum’un tarihi mirası, yüksek dağları, serin yaylaları, zengin kış turizmi olanakları ve gastronomik çeşitliliği ile Anadolu’nun doğusunda bir kültür başkenti” olduğunu belirtti.

Bu yıl üçüncü kez Erzurumlularla buluşan festivalin coşkusunun ve zenginliğinin artarak devam edeceğine inandığını ifade eden Çam, “9 gün boyunca konserler, sergiler, gösteriler, söyleşiler, atölyeler ve gastronomi etkinlikleriyle dolu program; Türkiye’nin kültürel zenginliğini Erzurum’a taşırken, şehrin sanatsal değerlerini, tarihi mekânlarını, inanç noktalarını, doğal güzelliklerini ve lezzet duraklarını da gündeme taşıyacak. Onlarca kişiyi bu festivale katılmaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, festivalde çocuklara özel etkinlikler de yer alacak.

Açılış töreninin ardından Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve protokol heyeti, Erzurum Müzesinde yer alan sergileri ziyaret etti. Ziyaret edilen sergilere arasında, “Karaz’dan Sonsuzluğa: Yeni Bir Evren” enstalasyon sergisi ve Hamit Zübeyir Koşay anısına Doğu Anadolu’da kadim bir kültürü ele alan “Karaz: Koşay Kazıları Fotoğraf Sergisi” yer aldı. Ayrıca, “Seramik Baskı Sergisi: Karaz’ın Koçları” da ziyaretçilere sunuldu.

Ziyaretin devamında Bakan Yardımcısı Çam ve beraberindeki heyet, Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü’ne geçti. Burada “Orta Asya’dan Anadolu’ya Çarpana İzleri” ve “Bir Kıvrım Bin Hikaye: Burma Bilezik” sergileri incelendi. Gün sonunda, günün son medresesi olan Çifte Minareler’de “Yaşayan Miras: Zanaattan Sanata Teship” sergisi sanatseverler ile buluştu. Yakutiye Medresesi’nde ise “Gökler, Göçler ve Kökler” sergisi, ziyaretçilere görsel ve duygusal bir deneyim sundu.

KÜLTÜREL ŞÖLEN BAŞLIYOR

Erzurum Kültür Yolu Festivali, 16 Ağustos itibarıyla başlayan zengin programıyla dokuz gün boyunca pek çok etkinlik sunarak sanat tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Erzurum’un kadim dokusunda başlayan bu ilham dolu yolculuk, kültürle, sanatla ve yaratıcılıkla dolu bir haftaya kapı aralıyor.