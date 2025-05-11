Erzurum Müzesi, Zengin Kültürel Mirası Sergiliyor

ERZURUM MÜZESİ, KÜLTÜREL MİRASIN MERKEZİ

Erzurum, 11 Mayıs — Erzurum Müzesi, sahip olduğu binlerce değerli eserle bölgedeki zengin kültürel geçmişe önemli bir ev sahipliği yapıyor. Müzedeki eserler, Türkiye ve Çin arasındaki ortak kültürel tarihe de katkı sağlıyor. Müze, yaklaşık 2.000’i sergilenen toplam 24.000 eseriyle Türkiye ile Çin arasındaki köklü ilişkiyi Paleolitik dönemden Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar izlemeye olanak tanıyor. Müze Müdürü Hüsnü Genç, müzedeki koleksiyonun İpek Yolu’nun oluşumunda tarihi göç hareketlerini ve kültürel etkileşimleri gözler önüne serdiğini bildiriyor. Genç, “Sergilenen eserler arasında Moğollar ve Anadolu’ya yönelen diğer Asya uygarlıklarına ait parçaların varlığı, Çin ve Anadolu tarihinin nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor” şeklinde bir açıklama yaptı.

HAZİNE GİBİ ESERLER

Müzenin dikkat çekici parçalarından biri, yaklaşık 2.500 yıl önceye tarihlenen insan biçimli nadir bir taş heykel. Türkçede taş baba olarak adlandırılan bu eser, Erzurum’un Şenkaya ilçesindeki Ormanlı köyünde bulunmuş. Anadolu ile Avrasya bozkırları arasındaki derin kültürel bağların somut bir yansıması olan bu tür yapılar, ölülerin anısına mezar ya da tümülüslerin etrafına dikiliyordu. Genç, “Bu mezar taşları, Asya’nın geniş coğrafyasında yaşayan göçebe topluluklara ait” diye ekliyor. Müzedeki diğer ilgi çekici bir parça ise hem Türk hem de Çin kültürlerinde kozmik uyumu temsil eden “çift başlı ejder” işlemeli tuğ. Osmanlı dönemine ait Çin porselenleri de bu topraklarla Çin arasındaki güçlü sanat ve ticaret etkileşimini gözler önüne seriyor.

ORTAK PROJELERİN ÖNEMİ

Hüsnü Genç, iki ülkenin ortak kültürel ve tarihi mirasının keşfedilmesi için Türk ve Çinli akademisyenler, arkeologlar ve bilim insanları arasında düzenlenecek kazılar ve araştırma projeleri gibi işbirliklerinin önemine vurgu yaptı. Genç, “Çinli meslektaşlarımızı tarihi şehrimiz Erzurum’da ağırlamaktan ve akademik işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyarız” ifadesini kullandı. Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Murat Küçükuğurlu, Erzurum’un tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir kültürel ve ticari merkez olduğunu belirtti. Küçükuğurlu, “Müze koleksiyonu, Erzurum’un İpek Yolu üzerindeki merkezi rolünü ve ticaretle kültürün kesişim noktası haline gelişini açıkça sergiliyor” diye ekledi.

ÇİN İLE GÜÇLÜ BAĞLAR

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, bu kültürel bağlar çerçevesinde, Çin ile bu topraklar arasındaki güçlü tarihi ilişkileri keşfetmek amacıyla misafirleri ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade etti. Yer, “Bu güzellikleri birlikte paylaşmak ve deneyimlemek için Çinli misafirlerimizi Erzurum’a bekliyoruz” mesajını verdi.