Erzurum Narkotik Ekipleri Uyuşturucuyla Mücadele Ediyor

NARKOTİK ŞUBE MÜCADELEDE KARARLI

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde, narkotik madde arama köpeği Magnum’un da katkısıyla, 1 kilo 350 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan P.J. (40) ve S.A. (33), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bununla birlikte, tutuklama kararı verilen S.K. (42) ve J.S. (43) isimli şahıslar ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yapılan açıklamada, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecek” ifadeleri kullanıldı.