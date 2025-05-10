Erzurum Nene Hatun Çocuk Evleri’nde Duygu Dolu Program. Anneler Günü Kutlu Olsun. Sevgiyle Büyütüyorsunuz, Teşekkürler

DUYGULANDIRICI ANNE KUTLAMASI

Erzurum Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi’nde gerçekleşen ‘Anneler Günü’ etkinliği, katılımcıları duygulandırdı. Kurumda kalan bir genç kız, gönüllü annesine çiçek verirken, “Benim içimde yarım kalan anne sevgisini bana hissettirdiğin için, bana anne olduğun için sana ne kadar teşekkür etsem az. Seni her şeylerden çok sevdiğimi asla unutma” sözleriyle herkesi etkiledi. Etkinliğe, kurumda barındırılan çocuklar ve onlara annelik yapan personel katıldı.

SEVGİ VE ŞEFKAT VURGUSU

Balonlarla süslenen salonda, çocuklara annelik eden personelin günü için konuşan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, “Her çocuğun bir sevgiye, bir güvene ve bir şefkate ihtiyacı vardır. Sizler, bu çocuklarımızın sığındığı bir liman, sıcak bir kucak ve birer rol modelsiniz. Onların ‘anne’ diye seslendiği, düştüğünde elinden tutan, hasta olduğunda başında bekleyen, başarılarında ilk sarılan sizlersiniz. Gerçek annelik sadece biyolojik kazanımla değil; yürekten anneliği yaşatmakla olur. Sizler, her bir çocuğumuza sevginin, sabrın ve güvenin ne demek olduğunu öğretiyorsunuz. Bu özel günde, sadece çiçek değil, yürekler büyütüyorsunuz. Sizlerin varlığı, çocuklarımızın yarınlara umutla bakmasını sağlıyor. Aile olmanın, aidiyetin ve karşılıksız sevginin en güzel örneklerini yaşattığınız için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştu.

DUYGUSAL MEKTUP VE TEŞEKKÜRLER

Ellerinde çiçeklerle gönüllü annelerini kutlayan çocuklar, yazdıkları mektupları da okudular. Gözyaşları içinde bir genç kız, şunları söyledi: “Tüloş’um, canım. Biliyorsun ben duygularımı pek dışa aktaramam. Aslında söylemek istediğim çok şey var. Mesela bazen diyorum ki keşke senin kızın olsaydım. Çünkü ben öz annemden göremediğim birçok şeyi sen de gördüm, hissettim. Sevgin, şefkatin, merhametin kısaca bana hissettirdiğin anne sevgisi. Sen benim içimde kanayan yarayı iyileştirdin. Bana iyi geldin. Bana anne olduğun için, ne kadar teşekkür etsem az. Seni her şeylerden çok sevdiğimi asla unutma. Anneler Günün kutlu olsun güzel kadın.”

Bu duygusal mektubu dinleyen Tülay Garipoğlu, gözyaşlarını tutamadı ve “Bu güzel program için çok teşekkür ediyoruz. Yavrularımıza gerçekten anne şefkatiyle büyütmeye elimizden geldiği kadar çaba gösteriyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki biz sizinleyiz. Sizi çok seviyoruz” dedi.

ETKİNLİKLE BAŞARIYLA KUTLANDI

Personel ve çocukların karşılıklı kutlamalarıyla devam eden etkinlik, sanat atölyeleri, ahşap boyama, resim çalışmaları, müzik dinletileri ve eğlenceli oyunlarla zenginleşti. Sevgi, bağlılık ve birlikte vakit geçirme temasının öne çıktığı bu özel günde, Anneler Günü pastası kesilerek kutlamalar taçlandırıldı.