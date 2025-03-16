Erzurum Oltu’da Aile Destek Merkezi Kursları

KURSİYER SAYILARI VE EĞİTİM ÇEŞİTLERİ

Erzurum’un Oltu ilçesinde, kadınlara yönelik hizmet sağlayan Aile Destek Merkezi’nde toplamda 133 kursiyer bulunuyor. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu programı çerçevesinde Aile Destek Merkezi’ni (ADEM) ziyaret etti. Kadınların meslek edinip üretime katılmalarını destekleyen Oltu ADEM, sosyal dayanışma ve istihdam konularında önemli bir örnek oluşturuyor.

KURS PROGRAMLARI

Oltu ADEM, 20-60 yaş arasındaki kadınlara mesleki eğitim ve beceri kazandırmayı amaçlıyor. İlgili merkezde devam eden kurslar ve kursiyer sayıları ise şu şekilde sıralanıyor: Kadın Etek Dikimi Kursu – 17 kursiyer, Kadın Üst Giysileri Dikimi Kursu – 17 kursiyer, Ahşap Boyama Kursu – 15 kursiyer, Oyun Odası Kursu – 12 kursiyer, Oyuncak Yapımı Kursu – 12 kursiyer, Nakış Kursu – 18 kursiyer, Özgün Baskı Kursu – 13 kursiyer, Takı Tasarımcılığı ve Oltu Taşı İşlemeciliği Kursu – 12 kursiyer, ve Filografi Kursu – 17 kursiyer. Toplamda 133 kursiyer, bu eğitim fırsatlarından yararlanıyor.