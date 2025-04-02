Erzurum Oltu’da İşçi Servisi Kazası: 1 Ölü

OLTU İLÇESİNDE TRAGİK TRAFİK KAZASI

Erzurum’un Oltu ilçesinde bir trafik kazası gerçekleşti. Kazada işçi servisi yoldan çıkarak kaza yaptı. Müfretin yaşandığı bu olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Oltu-Erzurum yolunda, Mitat Güzel Mitatoğlu Sentetik Çuval ve Güzel Big Bag Fabrikası’na işçi taşımakta olan servis aracı, sabah saatlerinde olay yaşadı. Hayatını kaybeden kişi dışında diğer yaralıların durumları hafif olarak değerlendiriliyor.

OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI

Oltu Çuval Fabrikası’na işçi taşımakta olan servis otobüsü, Başbağlar Köyü mevkisinde sabah saat 07.00 sularında yoldan çıktı. Yönetici olan Muhittin Savaş’ın kontrolündeki 41 ASH 335 plakalı servis aracı, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kayarak kontrolünü kaybetti. Otobüs, ters dönerken yol kenarındaki tepeye çarparak durdu. Olay yerinde Doğan Özkan adındaki 23 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirirken, diğer 11 kişi hafif yaralar aldı.

YARALILARA HIZLI MÜDAHALE

Olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara burada ilk müdahale yapıldı. Yaralılardan biri olan Elif Kızıler, tedavi için Erzurum’a sevk edildi. Diğer yaralılar ise Oltu Devlet Hastanesi Acil Polikliniği’nde tedavi altına alındı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı. Kaza sonrası yapılan incelemelerde, otobüsün lastiklerinin kışlık ve yeni olduğu tespit edildi. Toplamda otobüste 16 kişi bulunduğu belirtildi; servis şoförü ve bazı işçiler kazadan yara almadan kurtuldu. Oltu ilçesinde büyük bir üzüntü yaratan bu kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.