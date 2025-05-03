Erzurum Polisi 2025 Nisan Denetimi Yapıldı

DENETİM FAALİYETLERİNE YOĞUN KATILIM

Erzurum polisi, 2025 yılı Nisan ayında gerçekleştirdiği denetimlerde 141 bin 576 şahsı ve 26 bin 810 aracı sorguladı. 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler, kapsamlı bir denetim ve faaliyet programı uyguladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Bu süreçte, 141 bin 576 şahısa yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması yapıldı. Toplamda 269 bin 810 araç denetlendi ve umuma açık 1,395 iş yeri bu denetimlerin kapsamına alındı. Ayrıca park ve bahçelerde 1,492, metruk binalarda ise 2,863 denetim gerçekleştirildi. Yapılan bu denetimler sırasında 353 araca cezai işlem uygulandı.

NARKOTİK OPERASYONLARI VE YAKALAMALAR

Denetimler sonucunda, 378 kişi bakayadan ve aranan 161 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Narkotik maddelere yönelik 105 operasyon düzenlendi ve toplamda 31,423.23 gram narkotik madde ele geçirildi. Bu operasyonlarda ayrıca 4’ü kurusıkı olmak üzere 11 tabanca, 3 av tüfeği, 313 fişek ve 103 maksat dışı bıçak elde edildi.