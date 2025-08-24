Erzurum Spor, 3-3 berabere kaldı

4-3-3’LÜK TAHMİN EDİLEN MAÇTA BEŞ GOL ATILDI

Trendyol 1. Lig’in 3. hafta karşılaşmasında Erzurumspor FK, Atko Grup Pendikspor ile 3-3 berabere kaldı. Maç sonrası yapılan açıklamalarda, teknik direktör Serkan Özbalta, “3-0’dan sonra 3-3 olduğu zaman, bizler hayal kırıklığı yaşadık. Oyuncularımız hayal kırıklığı yaşadı. Ama en nihayetinde bir spor yapıyoruz. Dünyanın sonu değil.” diye belirtti. Özbalta, basın toplantısında, “İlk yarı ve ikinci yarı siyahla beyaz kadar farklı bir oyundu.” ifadesini kullandı. Maçın ilk yarısında 3 gol attıklarını ve ikinci yarıda ise oyuncularının çaba gösterdiğini aktarırken, “3-2 bitirmeyi amaçladığımız müsabakada yine bir gol yedik ve 3-3 bitti.” dedi.

MAÇIN GÖLLERİ VE ARTIŞLAR

Özbalta, 3-0’dan sonra 3-3’lük duruma geçildiği için hayal kırıklığı yaşadıklarını yineledi. “Bu ligde bir puan puandır dersin. Bu lig gerçekten sağlam.” ifadesiyle ligdeki rekabetin zorluğuna dikkat çekti. “Devre arasına kadar her şey çok iyiydi. İkinci yarıda da aslında ciddi oynadılar.” diyen Özbalta, oyuncuların sahanın içinde iyi performans sergilediğini belirtti. Devam eden mücadeleler içinde oyuncularla birlikte bu zor süreçleri atlatacaklarını vurguladı.

RAKİBİN ANALİZİ VE ATILAŞMALAR

Atko Grup Pendikspor’un yardımcı antrenörü Metin İlhan ise, “3-0 geriye düşmemize rağmen yaptığımız 3 değişiklik içeriyi biraz daha düzeltti. Önde oynamaya başladık. Rakip de biraz arkaya yaslanınca 3 golü bulduk.” şeklinde değerlendirme yaptı. Erzurum’daki atmosferin ve havanın farklı olduğunu belirten İlhan, “Buradan alınan 1 puan gerçekten iyi. Buradan kaybetmeden dönmek bizim için mutluluk verici. İnşallah devamı gelecek.” ifadeleriyle takımının gelecekteki hedeflerine olan inancını dile getirdi.