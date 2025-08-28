Erzurum Spor Müdürü İncelemeler Yapıyor

YURTLARDA İNCELEMELER YAPILDI

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, devam eden tadilat ve inşaat çalışmaları kapsamında GSB Öğrenci Yurtları’nda detaylı incelemelerde bulundu. Çakmur, Nenehatun ve Erzurum Kız Yurdu’ndaki yangın alarm sistemlerini kontrol etti. Çakmur, spor tesisleri ile yurtlar arasında yürüttüğü saha gezilerini sürdürmeye devam ediyor.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI YERİNDE GÖZLEMLENDİ

Merkezi Yurtlar içerisinde inşaat çalışmaları ve tadilat işlemleri ile ilgili olarak yerinde inceleme yapan Çakmur, bu esnada Yatırım İnşaat ve İşletmeler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz’ın da katılımıyla müteahhit firma ve yurt müdürlerinden bilgi aldı. Aynı zamanda, yurtlardaki yangın alarm sistemlerini de dikkatle kontrol etti.

KIZ YURDU DÖNÜŞÜMÜ DEVAM EDİYOR

Merkezi Yurtlar Kampüsü içerisinde önceki KYGM Erzurum İl Müdürlüğü hizmet binası, kız yurduna dönüştürülme sürecindedir. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, “İl ve ilçelerdeki yurtlarımızda 20 bin öğrenciye yurt hizmeti veriyoruz. Yurtlar Kampüsü’nde bulunan bazı blokları deprem testleri sonucunda boşaltmıştık. Öğrencilerimizin mağdur olmaması açısından yurtlarımızda kapasite artırımına gittik. Yurtlar Kampüsü’ndeki eski hizmet binamızda da inşaat çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu binayı da kız yurdu olarak dönüştürüyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

– ERZURUM