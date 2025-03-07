Erzurum Şubat 2025 Trafik Kazaları Verileri

TRAFFIC ACCIDENTS IN ERZURUM

Erzurum’da 2025 yılı Şubat ayında, polis sorumluluk alanında toplam 81 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bu dönemdeki trafik istatistiklerine baktığımızda, genel olarak daha fazla maddi hasarlı kazaların gerçekleştiği görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan aylık trafik istatistik bülteninde, kaza yerindeki ölü sayıları verileri ifade ediyor.

YARALILAR VE KAZALAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın verileri doğrultusunda, 2025 Şubat ayında Erzurum’da 81 yaralamalı kazanın yanı sıra 218 maddi hasarlı kaza kaydedildi ve bu kazalarda toplamda 164 yaralı meydana geldi. 2025 yılı genelinde ise Erzurum’da 170 ölümlü-yaralamalı kaza ve 431 maddi hasarlı kaza raporlandı, bu kazalarda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 328 arkadaşın yaralandığı kaydedildi.