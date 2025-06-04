Erzurum, Suç Oranlarında Düşüş Gösterdi

SUÇ ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentin 30 Büyükşehir arasında, kişilere karşı işlenen suçlarda en az, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise en az beşinci il olduğunu belirtti. İl Jandarma Komutanlığı’nda gerçekleştirilen “Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı”nda, kentteki güvenlik faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu. Vali Çiftçi, bayramda yolculuk yapacaklardan trafik kurallarına uymalarını istedi ve “Bayram sevincini yasa çevirmeyelim. Dün Karayazı ilçesinin Çelikli Mahallesi’nde meydana gelen bir trafik kazasında 1 aile söndü, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bayram sevincinin yasa dönüşmemesi için tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını özellikle istirham ediyorum.” dedi.

SUÇ İSTATİSTİKLERİ

Çiftçi, Erzurum’da 2011’den bu yana faili meçhul cinayet olmadığını vurguladı. “İlimizde kişilere karşı işlenen suçlarda 2024’ün ilk 5 ayında toplam 2 bin 954 olay meydana gelmişken 2025’te bu sayı 2 bin 581’e geriledi; azalma oranımız yüzde 12,6. 2023, 2024 ve 2025 yıllarının karşılaştırmalı tablolarında kişilere karşı işlenen suçlarda Erzurum, 30 Büyükşehir arasında en fazla düşüşün kaydedildiği il olmuştur.” diye ekledi. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 2024 yılının ilk 5 ayında 614 olay yaşanırken, bu rakamın 2025’te 432’ye düştüğünü, gerileme oranının yüzde 29,6 olduğunu belirtti. 2023-2024-2025 yıllarında mal varlığına karşı işlenen suçlarda ilinin 30 Büyükşehir arasında beşinci sırada yer aldığını ifade etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE BİLGİLER

Çiftçi, Kurban Bayramı sırasında 667 uygulama noktasında toplam 4 bin 991 güvenlik personelinin görev alacağını açıkladı ve herkesin bayramını kutladı. Yaz aylarında 2020 ile 2025 arasında akarsularda 27 kişinin boğulduğunu hatırlatan Çiftçi, bu konu hakkında tahammüllü ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Göreve başladığı günden itibaren can ve mal güvenliği için toplam 186 kişiye silah taşıma ruhsatı verildiğini, 52 dosyanın ise işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Toplantının ardından, Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar’a başarı belgesi verdi.