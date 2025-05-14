Erzurum Taekwondo Yıldız Milli Takımı Başarı Elde Etti

TAEKWONDO YILDIZ MİLLİ TAKIMI TARİH YAZDI

Erzurum GSİM Taekwondo Antrenörü ve Taekwondo Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Abdullah Tortumlu’nun görev aldığı Taekwondo Yıldız Milli takımı, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) önemli başarılara imza attı. Türkiye’nin yıldız taekwondocuları BAE’de tarihi bir performans sergiliyor!

BAŞKAN TANRIKULU DESTEĞİNİ SUNDU

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Ay-yıldızlı kafileyi BAE’de yalnız bırakmadı. Abdullah Tortumlu’nun yer aldığı yıldız milli takımının başarısından gurur duyan Bahri Tanrıkulu, “Taekwondonun geleceği yıldızlar kategorisinde dünya şampiyonluğu kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimizden beri sürekli Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdik. Bu geleneğimizi Birleşik Arap Emirlikleri’nde de sürdürüyoruz. 2019’dan bu yana yıldızlarda ilk defa dünya şampiyonluğu kazandık. Ayrıca birer gümüş ve bronz madalya da elde ettik ve müsabakalar sürüyor. Elde edilen başarı nedeniyle sporcumuzu, teknik ekibimizi, sporcumuzu yetiştiren antrenör ve kulübü ile ailesini yürekten kutluyorum.” şeklinde konuştu.

ÇAKMUR VE DÖNMEZ’DEN TEBRİK

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Abdullah Tortumlu’nun da yer aldığı Taekwondo Yıldız Milli takımının gösterdiği başarıların kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını belirtti. Kurumda görev yapan Çakmur ve Dönmez, Abdullah Tortumlu nezdinde Türkiye adına kürsüye çıkan sporcuları tebrik etti.