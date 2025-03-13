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Erzurum Takımı Güreşte Altın Kazandı

OKULLAR ARASI YILDIZLAR GÜREŞ GRUP BİRİNCİLİĞİ

Erzurum’da gerçekleştirilen Okullar arası Yıldızlar Güreş Grup Birinciliği’nde Erzurum’u temsilen mücadele eden spor kulüplerinden biri Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü oldu. Antrenörler İsmail Hakkı Özkan, Semih Günal ve Recep Köse’nin göreve başlamasıyla birlikte ASH güreş takımının alt yapısı önemli bir gelişim gösterdi.

BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Şampiyonada, ASH’den katılan Muhammet Demirci ve Muhammet Yılmaz altın madalya kazanırken, Eyüphan İspirli bronz madalya elde etti. Erzurum temsilcisinin bu başarı elde eden sporcuları, Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etme fırsatı bulacak. Antrenör İsmail Hakkı Özkan, “Bizlere destek olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Hasan Aykut’a, Kulüp Başkanımız Nihat Polat’a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur’a, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez ile İl Temsilcimiz Eren Turan Dursun’a teşekkür ediyoruz” diye belirtti.

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