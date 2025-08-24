Erzurum Tarım Ve Orman, Destek Sağlıyor

DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretime destek sağlamak amacıyla Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne olan katkısını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin katılımıyla okulda öğrenciler tarafından yetiştirilen tarım ürünlerinin hasadı yapılmıştı. Bu etkinlik, öğrencilerin 750 dönümlük arazide gerçekleştirdiği ilk buğday hasadıyla özel bir anlam kazanmış oldu. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger de etkinlikte yer alarak genç çiftçilerin heyecanına destek verdi.

EĞİTİME YÖNELİK DESTEKLER

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, öğrencilere baştan beri çok yönlü destek sunuyor. Eğitim sürecine katkıda bulunmak için toplam 12 ton buğday tohumu ve 600 adet meyve fidanı sağlandı. Ayrıca okul bahçesinin kurulumu, üretim süresi boyunca teknik destek sağlanması, düzenli tarla kontrolleri ve bitki sağlığına dair gözlemlerle öğrencilerin uygulamalı eğitim deneyimleri desteklendi. İl Müdürü Kenger, gençlerin tarımsal üretimdeki rolünün ve eğitim seviyelerinin bölgenin tarım potansiyelinin gelişiminde büyük öneme sahip olduğunu belirterek, “Eğitimle güçlenen genç çiftçiler, tarım sektörümüzün geleceğini şekillendirecek” dedi.

GELECEĞİN TARIM PROFESYONELLERİ YETİŞİYOR

Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde uygulamalı tarım eğitimi alan öğrenciler, hem teorik bilgilerini pekiştiriyor hem de pratik deneyim kazanarak geleceğin tarım profesyonelleri olma yolunda önemli adımlar atıyor.