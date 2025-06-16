Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Nature Index’te 20. Sırada

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NİN BAŞARISI

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), dünya çapında bilimsel yayın performansını temel alan saygın sıralama ölçütü Nature Index’in 2025 listesinde Türkiye’deki üniversiteler arasında 20. sırada yer alarak büyük bir başarı elde etti. 2014 yılından bu yana doğa bilimleri, sağlık bilimleri ve temel bilimler konularındaki yüksek etki faktörlü makaleleri esas alan bu uluslararası sıralama, üniversitelerin ve araştırma kurumlarının bilimsel üretkenliğini değerlendiriyor.

REKTÖR ÇAKMAK’IN DEĞERLENDİRMESİ

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitenin sürekli yükselişini sürdürdüğüne dikkati çekerek, “Yalnızca seçkin akademik dergilerde yayımlanan nitelikli yayınları dikkate alması nedeniyle bilim camiasında saygın endekslerden biri olarak kabul edilen Nature Index’te ülkemizdeki üniversiteler arasında 20. sırada yer almak üniversitemiz adına son derece kıymetli bir gelişmedir.” ifadelerini kullandı. Prof. Çakmak, bu başarının kalite odaklı akademik politikalar ve stratejik vizyonun bir sonucu olduğunun altını çizdi.

GÜÇLÜ ARAŞTIRMA ALTYAPISI VE DESTEK MEKANİZMALARI

Rektör, akademik kadronun nitelikli yayınlar üretmeye olan çabasının, sürekli güçlendirilen araştırma altyapısının ve genç bilim insanlarına sunulan destek mekanizmalarının bu yükselişin temel unsurları olduğunu vurguladı. ETÜ, yalnızca yayın sayısıyla değil, yayın kalitesi anlamında da önemli bir ilerleme kat ettiğini belirtti. Etki değeri yüksek dergilerde yayımlanan çalışmaların, hem bilim dünyasında yankı bulduğunu hem de üniversitenin uluslararası görünürlüğünü artırdığını ifade etti.

GİDEN YOLDA KARARLILIK

Erzurum Teknik Üniversitesi, ürettiği bilgiyi toplum yararına dönüştüren bir araştırma kültürü oluşturma hedefiyle ilerliyor. Gelecekte ulusal ve uluslararası ölçütlerde daha üst sıralarda yer almak için çalışmalarına kararlılıkla devam etme hedefine sahip olduklarını belirten Prof. Çakmak, sürece katkı sunan akademisyenlere teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.