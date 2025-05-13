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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sosyal Sorumluluk Okulu Tamamlandı

SOSYAL SORUMLULUK OKULU TAMAMLANDI

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Toplumsal Katkı ve Eşitlik Politikaları Koordinatörlüğü tarafından 6-8 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen II. Sosyal Sorumluluk Okulu, sertifika töreniyle sona erdi. Farklı üniversitelerden katılan bireylerin yer aldığı bu etkinlikte, konularında uzman akademisyenler tarafından hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi. Bu katkılar, ETÜ’nün girişimcilik ve toplumsal duyarlılık ekosistemine büyük bir değer kattı.

PROJE YAZMA BECERİLERİ KAZANILDI

Katılımcılar, Avrupa Birliği (AB), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk Projelerinin Desteklenmesi Programı (ÜNİDES) gibi önde gelen kurumlar için proje yazma yetenekleri geliştirdiler. Eğitim programı, somut proje örnekleri üreterek başarıyla tamamlandı.

AKADEMİSYENLERDEN DESTEK

Eğitim programında proje hazırlama uygulamalarında ETÜ’den akademisyenler yer aldı. Doç. Dr. Burak Başkan, Dr. Öğr. Üyesi Serap Atasever Belli, Dr. Öğr. Üyesi Halil Peçe, Arş. Gör. Dr. Serap Gün ve Öğr. Gör. Eren Özbek bu süreçte görev aldı. Ayrıca, Gençlik ve Spor Erzurum İl Müdürlüğü’nden Mehmet Emin Daş da eğitmen olarak katılımcılara destek verdi.

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