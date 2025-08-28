Erzurum Ticaret Borsası Lezzetleri Tanıtıyor

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERDE BAŞARI

Erzurum Ticaret Borsası, son dönemde gerçekleştirdiği Coğrafi İşaretli Ürün tescil çalışmaları ile dikkat çekiyor. Unutulmuş lezzetleri ve kültürel değerleri gün yüzüne çıkarmak amacıyla hazırladığı tanıtım videolarıyla Erzurum’un gastronomi potansiyelini geniş kitlelere ulaştırmaya devam ediyor. 2018 yılı itibariyle başlatılan Coğrafi İşaretli ürün çalışmaları, Erzurum Ticaret Borsası’nı Türkiye genelinde Coğrafi İşaretli ürün sıralamasında 3. sıraya taşıdı. Borsa, Erzurum ilinde 48 tescilli ürün ile birinci sırada konumlanıyor.

GELİŞMİŞ COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER

İl genelindeki diğer kurum ve kuruluşların sahip olduğu Coğrafi İşaretli ürün belgeleri ise 13. Böylece il genelindeki toplam Coğrafi İşaretli ürün sayısı 61’e ulaşıyor. Erzurum Ticaret Borsası’nın, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve bu lezzetlerin keşfedilmesi için önemli çalışmalara imza attığı belirtiliyor. Bununla birlikte, Erzurum’un kültürel mirasları arasında yer alan coğrafi işaretli ürünlerden biri olan Erzurum kahvaltısı hakkında 23 ürüne dair tanıtım videosu hazırlandı.

GASTRONOMİ DÜNYASINA TANITIM

Erzurum Kahvaltısı’nın geçmişine ilişkin bilgi ve görüşler, tarihe tanıklık eden büyükler ve annelerden alındı. Videoda, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerine dair görüntüler de yer alıyor. Erzurum Kahvaltısı tanıtımı, kısa süre içerisinde geniş bir kitleye ulaştı ve büyük beğeni topladı. Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, açıklamasında, “Gastronomi kenti şehrimizin tanıtımı ve gelişimi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Coğrafi İşaretli ürün sayımızı her geçen gün artırarak bugün ülkemizde 3. sıradayız. Erzurum Ticaret Borsası olarak bu başarıyı tek başımıza elde etmiş durumdayız. Tüm hızımızla devam ediyoruz. Erzurum Kahvaltısı ile unutulmuş lezzetlerimizi yeniden tanıtmak için videolar hazırlıyoruz. Tüm yazılı, görsel ve sosyal medya platformlarımız üzerinden şehrimizin lezzetlerini tanıtmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.