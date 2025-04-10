Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, IPARD III programındaki değişikliklerin kaygı yarattığını belirtti. Desteklerin yayılması eski yararlanıcıları dezavantajlı kılabilir

ERZURUM’DA ENDİŞELERİ ARTIRAN PUANLAMA SİSTEMİ

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB yönetim kurulu üyesi Saim Özakalın, IPARD III programının hazırlık aşamasındaki puanlama ve takvim taslağının, Doğu Anadolu’da endişe yarattığını belirtti. Özakalın, “Destekler 81 ile yayılıyor, eski yararlanıcılar dezavantajlı hale gelebilir” ifadelerini kullandı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III Programı çerçevesinde, desteklerin 81 ili kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

YENİ İLLERİN AVANTAJI VE ESKİ YATIRIMCILARIN RİSKİ

ETSO Başkanı Saim Özakalın, mevcut durumda 42 ilin IPARD desteklerinden yararlandığını, taslakta ise 39 yeni ilin dahil edilmesinin öngörüldüğünü aktardı. Ancak, hazırlık sürecindeki puanlama sistemine göre, yeni eklenen 39 ile 15 puanlık ek avantaj tanınacağının planlandığı belirtildi. Bu durumun, özellikle sınırlı bütçeli projelerde yeni illerin daha fazla pay almasına neden olabileceği endişesini dile getiren Özakalın, uzun süredir kırsal kalkınma yatırımları aracılığıyla desteklenen 42 ilin geri planda kalabileceğini vurguladı.

MEVSİMSEL KOŞULLAR GÖZ ARDI EDİLİYOR

Puanlamaya ek olarak, taslak takvimin mevsim koşullarını yeterince dikkate almadığını söyleyen Özakalın, “2025 yılı için öngörülen başvuru dönemleri ‘Çiftçilik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme’ için Haziran-Temmuz, ‘Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar’ için ise Ağustos-Eylül ayları olarak planlanıyor.” açıklamasında bulundu. Projelerin onay sürecinin yıl sonunu bulması durumunda, kış mevsiminin erken ve uzun sürdüğü Doğu Anadolu gibi bölgelerde yatırımların uygulanmasının 2026 Nisan sonrası mümkün olabileceği dolayısıyla önemli bir yatırım sezonunun kaybedileceği ifade edildi.

ADALETLİ REKABET İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yatırımcılar ve bölgesel kalkınma odaklı kurumlar, desteklerin ülke geneline yayılmasını olumlu adım olarak görmekle birlikte, yeni puanlama sisteminin adil bir rekabet ortamı sağlamaktan uzak olabileceğini vurguladı. Başkan Saim Özakalın, çözüm önerilerini şöyle aktararak, “Puanlama sisteminde eski ve yeni iller arasında dengeyi koruyacak geçiş modelleri geliştirilmeli. Yatırım takvimi, özellikle zor iklim koşullarına sahip bölgeler için esnetilmeli. Tüm iller eşit fırsata sahip olmalı; ancak mevcut dezavantajlar göz önünde bulundurulmadan, bölgesel gerçekliklere duyarlı bir yaklaşım benimsenmeli.” dedi.