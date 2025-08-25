Erzurum, Uluslararası Tarım Fuarı’na Ev Sahibi

FUARIN DETAYLARI

Erzurum, “Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı”na ev sahipliği yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle düzenlenecek fuar, 2-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Müceldili Konağı’nda düzenlenen basın toplantısında, Erzurum’un geniş meraları, yüksek rakımlı ve verimli ovaları, zengin hayvancılık potansiyeli ve güçlü tarımsal üretim altyapısıyla Türkiye’nin tarım ve hayvancılıktaki en stratejik merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

ÜRETİM KAPASİTESİ

Sekmen, 800 bini aşkın büyükbaş ve 1 milyon 300 bini aşkın küçükbaş hayvan varlığıyla ülke hayvancılığında önemli bir paya sahip olduklarını ifade ederek, “İlimiz, 2 milyon dekarın üzerinde tarım arazisi ile stratejik bir üretim kapasitesine sahiptir. Geçmişte Erzurum’un tarım ve hayvancılık vizyonunu belirlemek üzere hazırladığımız Arazi Yönetim Planı, sürdürülebilir üretim, doğal kaynakların verimli kullanımı ve modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen önemli bir yol haritası ortaya koymuştu.” diye konuştu. Ayrıca, fuara tarım makineleri, hayvancılık ekipmanları, yem ve yem katkı maddeleri gibi 12 sektörde 200’den fazla ulusal ve uluslararası katılımcı firmanın iştirak edeceğini söyledi.

TÜKETİCİLERLE BULUŞMA HEDEFİ

Sekmen, fuarla üreticiler ile tüketicileri doğrudan buluşturmayı hedeflediklerini belirtti ve “Tüm üreticilerimizi, sektör temsilcilerimizi ve halkımızı, 2-7 Eylül tarihleri arasında Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Uluslararası Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na davet ediyoruz.” şeklinde konuştu. Vali Vekili Ahmet Özdemir, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tarımdaki etkilerini vurgularken, fuarın ilimlerin sahip olduğu kıymetli tarım alanlarını tüm insanlığa duyurmak amacı taşıdığını kaydetti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Özdemir konuşmasında, “Bu yüksek potansiyel ile hayvancılıkla tarımın dijital dönüşümüyle beraber yüksek teknoloji ile üretim yapılacak modern uygulamaları inşallah ilimizde uygulayıp, yatırımcıları da ilimizdeki bu potansiyelleri keşfetmeye davet edeceğiz.” dedi. Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger ise, Erzurum’un tarım ve hayvancılık şehri olduğunu aktararak, fuarda çiftçileri inovasyon ve teknolojiyle buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.