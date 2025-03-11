Erzurum’un Kurtuluşu ve İstiklal Marşı Mesajı

GEÇMİŞİ UNUTMAMAK GEREKEN BİR KONU

Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, 12 Mart Erzurum’un Kurtuluşu ve İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, geçmişi unutanların gelecekte benzer sıkıntılarla karşılaşabileceğini hatırlattı. 1916-1918 yılları arasında Ruslar tarafından yapılan işgal döneminde, “Erzurum’un Kara Günleri” olarak adlandırılan zaman diliminde şehrin Ermeni çeteleri tarafından acımasızca katledildiğini ve şehrin tahrip edildiğini vurguladı.

ŞANLI TARİHİMİZİN DERSLERİ

Güzel, Erzurum’un 12 Mart 1918 tarihinde Türk Ordusunun şehri kurtarmasının ardından hızlı bir şekilde yaralarını sardığını, Mustafa Kemal Atatürk’e kucak açtığını ve bugünlere ulaştığını belirtti. Erzurumlunun, bu zor günlerden önemli dersler çıkardığını ve özgürlüğün, vatan toprağının, bayrağın yanı sıra Türk Ordusu’nun değerini de büyük bir sahiplenme ile benimsediğini ifade etti.

KAHRAMANLARIMIZI ANIYORUZ

“107 yıl önce şehri düşman istilasından kurtaran ve 104 yıl önce bağımsız devlet olmanın mesajını tüm dünyaya ileten İstiklal Marşımızın yazılmasına neden olan tüm kahramanlarımızı saygı ve tazimle anıyor, onların aziz hatıraları önünde derin bir saygıyla eğiliyoruz” diyen Güzel, bu önemli günün anlamını bir kez daha vurguladı.