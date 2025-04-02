Erzurum’un Nüfusu 1.5 Milyon Olacaktı

ERZURUM’UN NÜFUSU HESAPLANIYOR

Her birey doğduğu yerlerde yaşasaydı, Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden biri 1 Milyon 478 bin 362 nüfus ile Erzurum olabiliyordu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’na göre, herkes kütüğe kayıtlı olduğu şehirde yaşarsaydı Erzurum, 1 Milyon 478 bin 362 nüfus ile Türkiye’nin en kalabalık 10 şehri arasında bulunacaktı.

DOĞUM YERİ BİLGİLERİ ANALİZİ

Bu verilere göre, doğum yeri “Erzurum” olarak kaydedilen 743 bin 906 erkek ve 734 bin 456 kadın mevcut. Konuyla ilgili değerlendirmede, “Doğum yeri, kişilerin doğdukları yeri ifade etmektedir. Doğum yeri bilgisi, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) yer alan doğum yeri bilgisi kullanılarak üretilmiştir. MERNİS Veri Tabanında yer alan ‘doğum yeri’ kayıtları üzerinde yapılan analiz çalışmaları sonucunda, doğum yeri bilgisi idari kayıtlara dayalı olarak üretilmiş ve bu bilgiler T.C. vatandaşları için ADNKS sonuçlarıyla ilişkilendirilmiştir. İl düzeyinde yıllara göre doğum yeri bilgisi gösterilmektedir” denildi.

2024 YILI NÜFUS VERİLERİ

2024 verilerine göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde Erzurum’un nüfusu 745 bin 5 olarak açıklandı.