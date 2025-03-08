Erzurum’un Trafiğini Kadın Komiserler Yönlendiriyor

KADIN KOMİSERLERİN TRAFİK YÖNETİMİNE ETKİSİ

Erzurum kent merkezindeki trafik kontrolünü maharetle yürüten iki kadın komiser, hem meslektaşları hem de halk tarafından büyük bir takdir görüyor. Bu iki isim, Türk kadınlarının cesaret ve kararlılığının somut örneklerini sergiliyor. Komiser İlay Şamlı ve Komiser Melda Özçelik, Erzurum’un yoğun ve karmaşık trafiğini başarıyla yöneterek, kuralları ihlal edenlere karşı titizlikle davranıyor, kazalara anında müdahale ediyor ve performanslarıyla herkesin takdirini kazanıyor.

SÜREKLİ GAYRET İÇİNDELER

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nde Grup Amiri olarak görev yapan bu iki kadın trafik komiseri, günün her saatinde ve hava koşuluna aldırış etmeden, şehirdeki trafik düzeninin sağlanması için çalışıyor. Onlar için öncelik, kadın olmaktan daha öteye geçerek devletten aldıkları sorumluluk ve mesleklerine duydukları aşktır.

VATAN SEVGİSİ İLE GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRİYORLAR

Komiser İlay Şamlı, vatan aşkı ile dolu gençlere polislik mesleğini seçmeleri yönünde çağrıda bulunuyor. “Vatanımıza ve milletimize en iyi hizmeti vermek bizim gayemiz. Olayların zorluğuna bakmaksızın görevimizi en iyi şekilde yerine getiriyoruz” diyor. Şamlı, kadınların her şeyi başarabileceğine inandığını ve sadece emek harcamaları gerektiğini vurguluyor.

DİNAMİK BİR BRANŞ OLARAK TRAFİK POLİSLİĞİ

Komiser Melda Özçelik, trafik polisliğinin dinamik bir alan olduğunu belirtiyor. “Gayemiz, kentin trafiğinin en sağlıklı şekilde işlemesi ve insanların huzur içinde seyahat etmesidir” diyor. Özçelik, kadın polisler olarak cinsiyet ayrımı yapmadıklarını ve her meslek dalında kadınların başarılı olabileceğini ifade ediyor.